Москва, 22 марта, 2024, 23:35 — ИА Регнум. ИА Регнум стали известны имена 18 пострадавших в теракте в московском «Крокус Сити Холле». В списке — 18 человек в возрасте от 20 до 65 лет.

Известия/Эдуард Корниенко

Имена пострадавших опубликовал также Telegram-канал «112». В этом списке — имена 32 человек в возрасте от 12 до 71 года. Отмечается, что некоторые пострадавшие получили ранения в ногу и в спину. В этом списке — 21 женщина и один несовершеннолетний. Пятеро пострадавших — старше 60 лет.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько людей ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

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В здании прогремел взрыв, начался пожар. В областном управлении МЧС России сообщили, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить это нападение. В администрации США заявили, что Вашингтон не располагал информацией о подготовке этой атаки и что Белый дом не видит признаков причастности к теракту Украины или украинцев.

Ранее в марте 2024 года посольство США в России призывало своих граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий в Москве. Захарова, комментируя заявления Вашингтона, призвала США передать российской стороне всю информацию об этом нападении, если они располагают такими данными.