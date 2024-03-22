Красногорск, 22 марта, 2024, 23:08 — ИА Регнум. МЧС нарастило группировку, задействованную на тушении пожара в «Крокус Сити Холле». Об этом 22 марта сообщила журналистам пресс-служба МЧС России.

Известия/Эдуард Корниенко

Уточняется, что к тушению пожара на месте теракта привлечено более 320 человек и свыше 130 единиц спецтехники. На горящее здание осуществляются сбросы воды тремя вертолётами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в «Крокус Сити Холле», где в результате теракта вспыхнул пожар, началось обрушение кровли. Пожару присвоен третий ранг сложности. В горящее здание вошли бригады спасателей.

Перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. Огонь из огнестрельного оружия открыли неопознанные люди в камуфляже и масках.

Позднее стало известно, что часть посетителей «Крокус Сити Холла» заблокирована на втором этаже из-за возникшего в процессе стрельбы и взрыва пожара. На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокус Сити Холлу».

По данным ФСБ, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. МИД России назвал трагедию чудовищной и раскритиковал США за заявления о якобы непричастности Украины к произошедшему.