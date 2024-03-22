Нижний Тагил, Свердловская область, 22 марта, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Специалисты Уралвагонзавода (УВЗ) создали сборный боёк противокумулятивного экрана для повышения защищённости бронетехники от противотанковых снарядов. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба предприятия.

Владислав Бурнашев/ТАСС

Отмечается, что выпускаемую предприятием бронетехнику постоянно совершенствуют с учётом опыта её применения в зоне спецоперации и пожеланий танкистов.

«Инженеры Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения концерна УВЗ работают над повышением защищённости спецтехники. Для этих целей они разработали сборный боёк противокумулятивного экрана», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новинка способна обеспечивать эффективное повреждение противотанковых снарядов, изобретение используют для необходимых проверок боевых машин в одном из цехов механосборочного производства.

Уточняется, что команда конструкторского бюро механизации и автоматизации производства УВЗ запатентовала способ создания сочетаний крен-дифферентных положений тяжелого изделия и стенд для его осуществления. Его преимущество заключается в надёжном креплении машины и возможности её поворота во всех направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года УВЗ оснастил дополнительной защитой танки Т-90М «Прорыв», отправленные в зону СВО по заказу Минобороны. Глава сборочного цеха предприятия Алексей Соколов отметил, что в ходе доработок бронетехники учитывают рекомендации танкистов — участников СВО.

Президент России Владимир Путин 15 февраля назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире. Глава государства подчеркнул, что это признают и российские военные, и их противник в зоне проведения спецоперации.