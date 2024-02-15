Нижний Тагил, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире, заявил 15 февраля президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Станислав Красильников/ РИА Новост

«Т-90 «Прорыв» — лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признаёт. Надо её развивать, надо уже думать о новых поколениях техники. Инженеры и конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня», — сказал глава государства.

Как передавало ИА Регнум, в октябре прошлого года стало известно, что танки Т-90М «Прорыв», отправленные «Уралвагонзаводом» на фронт по заказу Минобороны, получили дополнительную защиту.

Как тогда рассказал начальник сборочного цеха предприятия Алексей Соколов, при доработках специалисты учитывают рекомендации танкистов — участников СВО.

Именно защите танка сейчас уделяется особое внимание. Помимо основной брони, у Т-90М есть специальные решётки, броневая сетка, динамическая защита. Последняя подобно чешуе покрывает уязвимые места танка — лобовую часть корпуса и башни, боковые проекции и верхние полусферы.

Кроме того, танк оснастили комплексом современных систем для активной защиты. Это устройства, создающие помехи для управляемых ракет и систем наведения, а также система, работающая по принципу ПВО. Это своеобразный электронный мозг, который может обнаружить и уничтожить летящий снаряд.

Партию бронетехники — новые танки Т-90М «Прорыв» и танки Т-72Б3М — «Уралвагонзавод» отправил в зону спецоперации 11 октября.

В свою очередь командир танковой роты с позывным Медведь летом прошлого года рассказал, что российский танк Т-90М «Прорыв» превосходит западные аналоги в скорости, точности, технологичности и защищённости.