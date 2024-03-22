Москва, 22 марта, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Приморская компания «Антей», которая является одним из основных добытчиков краба в России, подала иск к Росрыболовству в Арбитражный суд Москвы. Это следует из картотеки судебной инстанции.

Юрий Смитюк/ТАСС

Компания требует расторгнуть договор о закреплении квоты на добычу краба и взыскать с Росрыболовства 1 млрд рублей.

По информации газеты «Коммерсантъ», речь идёт о договоре, датированном августом 2018 года. Документ закрепляет за компанией 15,522% квоты на камчатского краба в подзоне Приморье. Эту долю квоты «Антей» приобрёл на аукционе в 2017 году, предложив 1,2 млрд рублей. На конец 2021 года компания оценила остаточную стоимость квоты в 820,3 млн рублей.

При этом с 2023 до конца 2024 года на этой территории ввели запрет на вылов крабов из-за снижения популяции. В этой связи для «Антея» добыча краба стала невозможной, продолжение действия договора невыгодно.

Предварительное судебное заседание назначено на 18 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2021 года Минсельхоз РФ наложил запрет на вылов синего и камчатского крабов в подзоне Приморья до 31 декабря 2022 года. Исключение составили научно-исследовательские и контрольные цели.

Генеральная прокуратура 23 января подала коллективный иск к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке с намерением взыскать с них более 358 млрд рублей. В числе ответчиков значатся «крабовый король» Олег Кан и владелец компании «Монерон» Дмитрий Пашов (экс-депутат областной думы Сахалина и экс-председатель правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалина). Ещё один иск на сумму 17,4 млрд рублей ведомство подало в отношении находящегося за границей рыбодобытчика Дмитрия Дремлюги. Других подробностей искового заявления в ведомстве не раскрыли.

21 марта стало известно, что Арбитражный суд Приморского края взыскал 358,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры к дальневосточным рыбным промышленникам. В качестве основной претензии сторона обвинения указало то, что законодательство запрещает иностранцам добывать квотируемые водные биоресурсы.