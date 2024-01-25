Владивосток, 25 января, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России намерена привлечь крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке к ответственности и взыскать с них более 358 млрд рублей. Соответствующий иск надзорное ведомства 23 января подало в Арбитражный суд Приморского края. Это следует из картотеки дел арбитража.

Юрий Смитюк/ТАСС

В числе ответчиков ― известный рыбопромышленник, «крабовый король» Олег Кан, владелец компании «Монерон» Дмитрий Пашов (бывший депутат областной думы Сахалина, экс-председатель правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалина. ― Прим. ред.), а также фонд «Родные острова» (Сахалин), «Аквамарин», «Прибор Т» и «Городское эко такси».

Генпрокуратура подала ещё один иск на сумму в 17,4 млрд рублей. Среди физлиц в числе ответчиков указан рыбодобытчик Дмитрий Дремлюга. В настоящее время бизнесмен проживает за границей.

Подробности исковых требований пока неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, Кана обвиняют в причастности к убийству бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году и контрабанде. Сахалинский предприниматель обратился с просьбой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину провести честное расследование.

По его мнению, «затягивание» в уголовное дело промысловых компаний приводит к тому, что их цена снижается и возникает возможность позже выкупить их за бесценок вместе с квотами.

В феврале 2020 года Апелляционная инстанция Хабаровского краевого суда вынесла решение о заочном аресте Олега Кана, который ещё до возбуждения уголовных дел уехал из России. В июне 2021 года следственные органы во Владивостоке наложили арест на недвижимость, принадлежащую «крабовому королю».

В декабре 2022 года в Приморском краевом суде начался заочный процесс по обвинению Кана в организации заказного убийства.