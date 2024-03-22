Петропавловск-Камчатский, 22 марта, 2024, 09:15 — ИА Регнум. На Камчатке за хулиганство силовики задержали мэра города Елизова Артёма Гаглошвили. Об этом 22 марта ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

Соцсети Мэр города Елизово Артём Гаглошвили

Собеседник агентства уточнил, что в отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее мэр уже фигурировал в нескольких скандалах. 1 февраля его остановили сотрудники ГИБДД, но Гаглошвили отказался проходить медицинское освидетельствование. В декабре 2023 года он устроил драку на базе отдыха, которая попала на видео.

В феврале текущего года за скандалы с его участием Гаглошвили исключили из партии «Единая Россия». Секретарь камчатского регионального отделения политсилы Виктория Сивак заявила тогда, что поведение главы Елизова дискредитирует партию и весь депутатский корпус.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне в его доме по подозрению в нарушении санкций и отмывании денег. Его подозревают в получении переводов в общей сложности на сумму 82,5 тыс. долларов на счёт, который он открыл в 2023 году в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании. 20 февраля Овсянникова освободили под залог.

В ноябре прошлого года в центре скандала оказался глава Берёзовского района Югры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павел Артеев. Он сознался, что находился за рулём собственного автомобиля в пьяном виде и его поймали сотрудники ГАИ. Артеев также выразил готовность понести наказание в соответствии с законом и добавил, что сожалеет о содеянном. Позднее он принял решение покинуть занимаемый пост.