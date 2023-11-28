Ханты-Мансийск, 28 ноября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павел Артеев принял решение сложить с себя полномочия после того, как его задержали в пьяном виде за рулём сотрудники Госавтоинспекции. Он сообщил об этом 28 ноября в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из видео Павел Артеев

«Уважаемые земляки, я принял решение сложить с себя полномочия главы Березовского района. Было непросто, тем не менее я должен был это сделать. Дело в том, что я поставил под удар репутацию власти», — написал Артеев.

По слова экс-главы района, начальник муниципалитета должен являться примером для его жителей, а также ориентиром и авторитетом для близких и в первую очередь — для молодёжи. Артеев посетовал, что из-за произошедшего ему сложно выступать в качестве такового.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 ноября глава Березовского района Югры сознался, что находился за рулём собственного автомобиля в пьяном виде и его поймали сотрудники ГАИ. Артеев также выразил готовность понести наказание в соответствии с законом и добавил, что сожалеет о содеянном.

При этом многие жители района в комментариях к посту проявили к главе муниципалитета снисхождение, а некоторые заявили, что после этого Артееву нужно покинуть занимаемый пост.