Лондон, 1 февраля, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был задержан 22 января в столице Британии по подозрению в нарушении санкций и отмывании денег. Об этом 31 января написала газета The Times со ссылкой на заявление британского Управления по борьбе с преступностью (NCA).

Sevastopol.gov.ru Дмитрий Овсянников

По утверждению издания, бывший российский чиновник был задержан в своём лондонском доме. Слушание дела уже назначено на 20 февраля.

Овсянникова подозревают в получении переводов в общей сложности на сумму 82,5 тыс. долларов на счёт, который он открыл в 2023 году в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании.

Кроме того, задержанному инкриминируют хранение 98,6 тыс. долларов якобы «криминального характера», написала газета.

Как сообщало ИА Регнум, Дмитрий Овсянников занимал пост губернатор Севастополя с 2016 по 2019 годы. До апреля 2020 года он работал в Минпромторге РФ.

Под санкции Евросоюза политик попал в ноябре 2017 года за поддержку или проведение действий или политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В феврале 2023 года ЕС по каким-то причинам исключил Овсянникова из санкционных списков.

В марте 2020 года в аэропорту Ижевска Овсянников устроил скандал — его заставили несколько раз пройти через рамку металлоискателя. Затем чиновника попросили предъявить билеты и документы, однако он отказался это сделать и стал активно возмущаться.

В результате он был задержан, в его отношении был составлен протокол с дальнейшим возбуждением административного дела.

8 апреля Овсянников был исключен из партии «Единая Россия».

В 2017 году на выборах губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников набрал 71,05% голосов, явка тогда составила 34,21%.