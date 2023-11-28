Берёзовский район, Югра, 28 ноября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Глава Березовского района Югры Павел Артеев сознался, что сёл за руль в состоянии алкогольного опьянения за рулём личного автомобиля, за что его задержали сотрудники Госавтоинспекции. О правонарушении чиновник рассказал местным жителям на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Администрация Березовского района Глава Березовского района Югры Павел Артеев

Он уточнил, что инцидент произошёл в ночь с 24 на 25 ноября в посёлке Берёзово.

«Чтобы не было слухов и недомолвок сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершённом проступке», ― написал глава района.

Он также добавил, что виноват перед земляками вдвойне, так как, будучи представителем власти, показал пример недостойного поведения. Артеев подчеркнул, что сожалеет о совершённом поступке и готов понести наказание в соответствии с законом.

В комментариях многие жители Березовского района проявили к руководителю муниципалитета снисхождение, некоторые считают, что после такого проступка чиновнику стоит покинуть занимаемый пост.

Как сообщало ИА Регнум, в Самаре в начала июля сотрудники ГИБДД составили протокол на бывшего проректора Самарского государственного университета (СамГУ) Александра Кудряшова: пьяным он уснул на светофоре за рулём своей машины. При этом сам нарушитель утверждал, что уже полгода не садится за руль нетрезвым. Он отказался пройти медицинское освидетельствование. Ранее Кудряшов неоднократно попадался сотрудникам ГИБДД в пьяном виде.

В Бурятии заместителя главы министерства образования республики Батора Цыренжапова арестовали на десять суток за вождение в состоянии наркотического опьянения.