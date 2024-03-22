Мехико, 22 марта, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Киевский режим добивается вмешательства Мексики в украинский конфликт, отметил посол России в Мехико Николай Софинский, заявление которого опубликовали в Telegram-канале российской дипломатический миссии.

pxhere.com Флаг Мексики

Так он прокомментировал интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы мексиканской газете Universal. В беседе с журналистами глава МИД Украины призвал мексиканцев изменить своё отношение к России, поскольку Москва якобы вмешивается в их внутренние дела.

Софинский отметил, что слова Кулебы являются примером дешёвой пропаганды, которую ведёт Киев для вовлечения Мексики в геополитические авантюры. Он уточнил, что Украина пытается сформировать антироссийский альянс и хотела бы вовлечь в него страны Глобального Юга.

Посол также подчеркнул, что своё отношение должны изменить не жители Мексики, а Украина и украинский народ.

«Проснуться надо не Мексике, а Украине и понять, что угроза — это не Россия, а марионетки Вашингтона, сидящие в Киеве, которые, следуя приказам из-за океана, используют эту страну в качестве антироссийского тарана, а украинский народ — в качестве пушечного мяса в войне Запада против России», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Глобального Юга не поддержали попытку навязать им так называемую «формулу мира», выдвигаемую главой киевского режима Владимиром Зеленским и предполагающую капитуляцию России. Он добавил, что Запад направил все имеющиеся усилия на привлечение стран указанного региона к этой инициативе, не скрывая своих действий.

В конце августа издание Asia Times написало о том, что Россия укрепила свои позиции на международной арене, заручившись поддержкой стран Глобального Юга. В публикации говорилось, что Москва завоевала расположение к себе благодаря заявлениям о борьбе с гегемонией Запада.