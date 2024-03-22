Токио, 22 марта, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Япония не будет поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщили «РИА Новости» в министерстве иностранных дел Страны восходящего солнца.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«От японского правительства в адрес президента Путина не направляется поздравлений в связи с переизбранием на пост президента. Мы воздерживаемся от ответа о других деталях», — указал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, ранее с победой на выборах Владимира Путина поздравили лидеры множества стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В 2024 году выборы президентские выборы в России впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов победу с результатом 87,28% одержал Владимир Путин. По данным Центральной избирательной комиссии РФ, при рекордной явке в 77,44% в поддержку Путина свои голоса отдали порядка 76 миллионов граждан России.