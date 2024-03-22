Вашингтон, 22 марта, 2024, 03:54 — ИА Регнум. У бывшего заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд есть много возможностей, чтобы остаться влиятельным антироссийским голосом в Вашингтоне. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.

Иван Шилов ИА Регнум Виктория Нуланд

«Ей 62 года, она относительно молодая, и у неё много вариантов… Перед ней открыто множество дверей, которые позволят ей и дальше иметь политический голос», — указал эксперт.

По мнению Джиральди, наиболее вероятным вариантом трудоустройства Виктории Нуланд может стать деятельность в каком-либо аналитическом центре или фонде. При это он не исключил, что ей позволят преподавать в одном из американских университетов.

Эксперт также отметил, что Нуланд вне зависимости от будущего места работы продолжит продвигать антироссийские взгляды.

О том, что Виктория Нуланд уйдёт в отставку, 5 марта сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен. По его словам, чиновница самостоятельно уведомила его об этом решении.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону предположил, что отставка Нуланд связана с её разногласиями с основным политическим курсом Белого дома. Он подчеркнул, что антироссийская риторика, которую чиновница неоднократно себе позволяла, не соответствовала потребностям США в отношениях с Россией. Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что отставка Нуланд связана с провалом политики США на Украине.