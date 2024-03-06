Москва, 6 марта, 2024, 11:42 — ИА Регнум. США начали попытки «замести следы» провала на украинском направлении отставками. Одной из таких стал предстоящий уход с поста замгоссекретаря Виктории Нуланд. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Zuma/TASS Виктория Нуланд

По словам дипломата, отставка Нуланд является признаком полного провала американской политики на украинском направлении.

«Они сейчас будут заметать следы, в том числе через подобные отставки, увольнения, в том числе через попытку перезагрузить всю историю, связанную со своим внешнеполитическим провалом и просчётом», — отметила Захарова.

Она добавила, что таким образом США предали своих союзников.

«Никогда США себе в этом не изменяли», — подчеркнула представитель МИД.

Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение не могли не знать об этом. Москва неоднократно говорила о таком исходе, резюмировала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд покинет пост в ближайшие недели. Он добавил, что дипломат сама уведомила его об этом. Конкретную дату её ухода с поста Блинкен не назвал.

Нуланд была главным американским куратором антироссийского курса Украины. В западных СМИ отмечали, что её назначение на должность заместителя госсекретаря США могло означать, что Байден выбрал курс на ухудшение отношений с Россией. Она также занималась политикой в отношении постсоветских государств при экс-президенте США Бараке Обаме и была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.