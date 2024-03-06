Вашингтон, 6 марта, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Отставка заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд связана с её разногласиями с основным политическим курсом Белого дома. Такое предположение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону 5 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Давайте напрямую: это не её добровольное решение… Она больше не находится в русле той политики, которую проводят президент (Джо Байден. — Прим. ред.) и госсекретарь (Энтони Блинкен. — Прим. ред.)», — указал аналитик в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста.

По мнению Скотта Риттера, Виктория Нуланд вынуждена уйти в отставку, поскольку её убеждения противоречат американской политике, а та риторика, которую она себе позволяла, не соответствовала потребностям США в отношениях с Россией.

Кроме того, аналитик предположил, что отставка Нуланд может являться частью подготовки Джо Байдена к предстоящим президентским выборам, которые пройдут в ноябре текущего года.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 5 марта, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Виктория Нуланд покинет пост заместителя госсекретаря по политическим делам в ближайшие недели. По словам Блинкена, Нуланд сама уведомила его о намерении уйти в отставку.