Москва, 21 марта, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Федеральной службе исполнения наказаний из-за обстрелов со стороны ВСУ по приграничным регионам пришлось эвакуировать из колоний более 1100 осуждённых, сообщил 21 марта глава ведомства Аркадий Гостев во время коллегии ведомства.

РИА Новости / Владимир Песня

«В связи с обстрелами неонацистским киевским режимом гражданского населения и инфраструктуры из приграничных Украине территориальных органов экстренно эвакуированы более 1100 осуждённых», — процитировал его ТАСС.

Гостев подчеркнул, что потерь среди служащих ФСИН и заключённых не было. Служба исполнения наказаний работала стабильно, а также реализовала ряд мер противодействия угрозам со стороны западных стран, добавил он.

Глава ФСИН также сообщил, что ведомство создало территориальные органы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Их работу полностью обеспечили с учётом близкого нахождения линии боевого соприкосновения, отметил Гостев.

Как сообщало ИА Регнум, из-за активизации обстрелов со стороны ВСУ по населённым пунктам Белгородской области, из приграничных районов начали эвакуировать жителей. Губернатор области Вячеслав Гладков 20 марта заявил, что многие отказываются уезжать с обстреливаемой территории. Он назвал это недопустимым.

21 марта Глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев призвал жителей временно выехать в Ярославскую область. Он пообещал, что администрация организует отъезд.