Калининград, 21 марта, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Литовские таможенники приостановки пропуск грузовых автомобилей из Калининградской области на КПП «Чернышевское» из-за масштабного сбоя в информационных системах, сообщил 21 марта журналистам пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

РИА Новости / Виталий Невар

«По нашей информации, связано это с масштабным сбоем в работе литовских таможенных информационных систем», — сказал он.

Лысков уточнил, что пропускать фуры перестали вечером 20 марта, и только после 11:00 (12:00 мск) 21 марта в Литву впустили четыре грузовика. Он отметил, что администрация области разослала предупреждения о скоплении большой очереди на границе всем, кто ведёт внешнеэкономическую деятельность в регионе.

Федеральная таможенная служба России 21 марта сообщила, что Литва прошлой ночью прекратила пропускать грузовики из Калининградской области, не объяснив причины. Из-за этого перед КПП «Чернышевское» скопилась очередь из 140 фур. Кроме того, ещё 25 автомобилей ждали на нейтральной полосе.

Как сообщало ИА Регнум, в Литве с 11 марта объявили запрет на автомобили с российскими регистрационными номерам. На следующий день литовские таможенники задержали машину, водитель которой хотел выехать в Белоруссию. На него составили протокол. Водителю грозит штраф и конфискация автомобиля.