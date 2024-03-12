Вильнюс, 12 марта, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Первый автомобиль с российскими регистрационными номерами задержан на территории Литвы, сообщил 12 марта литовский таможенный департамент.

РИА Новости/ Виталий Аньков

Задержание произошло на контрольно-пропускном пункте на границе Литвы и Белоруссии.

«На КПП в населённом пункте Медининкай задержан автомобиль с российскими номерами, водитель которого — гражданин Молдавии — намеревался выехать в Белоруссию», — сказано в сообщении департамента.

Правоохранители составили протокол. Автомобиль был оценен в 41,7 тыс. евро. Он зарегистрирован на имя гражданки России, которой в момент задержания в салоне не было. Водитель заявил таможенникам, что не был осведомлён о новых правилах.

В департаменте заявили, что автомобиль, «скорее всего», будет конфискован.

Как сообщало ИА Регнум, запрет на использование автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами вступил в силу в Литве 11 марта. Владельцам грозит штраф от 200 до 6000 евро при первом нарушении, при повторном — штраф от 2000 до 6000 евро и конфискация автомобиля. Исключение сделано для автомобилей дипломатов, а также для следующих транзитом в Калининградскую область и из неё. Такая машина может находиться в Литве в течение суток, при условии, что владелец будет в автомобиле.

Ранее, в сентябре 2023 года, власти Литвы также закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами, кроме тех, которые следуют транзитом в Калининградскую область или из неё.

МИД России 7 марта заявил, что Москва не оставит без ответа действия Литвы, если Вильнюс начнёт конфискацию автомобилей с российскими номерами. Дипломаты заявили, что это будет являться грубейшим актом грабежа на государственном уровне.