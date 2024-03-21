Москва, 21 марта, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Актёр Милош Бикович нанесёт символический удар по мячу перед товарищеским матчем сборных России и Сербии. Об этом в беседе с телеканалом Матч ТВ рассказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терёшин.

Pavel Kashaev/Global Look Press Милош Бикович

«Милош будет на матче. Планируем, что он нанесет первый удар по мячу», — рассказал он.

Сам поединок состоится 21 марта на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 20:00.

Как передавало ИА Регнум, певица Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии.

Эта игра станет для россиян первой с европейской командой после того, как ФИФА и УЕФА объявили об отстранении сборных России и российских клубов от международных турниров.

На матч пригласили экс-футболиста «Спартака» Михайло Пьяновича, сербскую легенду ЦСКА Милоша Красича и режиссёра Эмира Кустурицу.