Москва, 5 марта, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Певица Пелагея исполнит государственный гимн России перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии. Об этом 5 марта заявили в отделе маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Пелагея

«Пелагея исполнит гимн России перед матчем с Сербией», — сообщили в РФС.

Матч между командами России и Сербии запланирован на 21 марта. Игра пройдёт на стадионе «Динамо» в Москве. Она станет для россиян первой с командой из Европы после того, как ФИФА и УЕФА объявили об отстранении сборных России и российских клубов от международных турниров.

На матч пригласили экс-футболиста «Спартака» Михайло Пьяновича, сербскую легенду ЦСКА Милоша Красича, режиссёра Эмира Кустурицу и актёра Милоша Биковича.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация договорилась о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

После этого Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отменить товарищеский матч сборных России и Сербии. Украинские чиновники указали Сербии, что недопустимо позволять командам из России возвращаться в футбольную семью «цивилизованного мира».

31 января РФС сообщил, что товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу состоится 21 марта.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) быстро утвердил проведение матча сборных России и Сербии. По его словам, это было самое быстрое согласование.