Киев, 21 марта, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Рассматриваемый Верховной радой законопроект о мобилизации — это диверсия против Украины, заявил депутат Дмитрий Разумков в интервью украинскому «5 каналу».

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Вообще, этот закон очень напоминает диверсию. Это или абсолютная некомпетентность и непонимание государственных процессов, или диверсия против украинского государства, обороноспособности», — заявил парламентарий.

По его словам, стране этот законопроект уже принёс вред. Боясь репрессивных мер, граждане вывели за рубеж сбережения, в результате чего государство потеряло порядка 27,4 миллиарда гривен (почти $700 млн).

Кроме того, возросла нагрузка на госслужащих, так как в несколько раз выросло количество перерегистраций машин — мужчины стали переписывать автомобили на жён, чтобы это имущество нельзя было у них забрать.

«Законопроект ещё не принят даже. А они боятся, что это произойдёт и они потеряют свои деньги», — резюмировал Разумков.

Как сообщало ИА Регнум, Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. За проект проголосовали 243 депутата из 450. По этому закону мужчины в возрасте 18–60 лет обязаны будут самостоятельно завести «электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста». Это позволит направить призывнику вызов на военно-лечебную комиссию. Явиться для прохождения комиссии нужно в течение 60 дней. Повестка будет считаться вручённой в тот момент, когда её отправили в кабинет.

Это не отменит права военкомов вручать повестки на улицах. Поэтому у каждого мужчины должен всегда быть при себе военный билет.

Нововведение снизит с 27 до 25 лет возраст, с которого мужчину могут мобилизовать.

Тех, кто попытается уклониться от мобилизации, оштрафуют (размер штрафа составит от 30 до шести тысяч долларов). Кроме того, уклонистам заблокируют вклады и запретят управлять машиной и пересекать границу. Право принимать решение о блокировке счетов предоставят суду. В варианте этого законопроекта, предлагаемого ранее, такое право предлагали дать военкоматам.

В ВСУ заявили, что военных на фронте катастрофически не хватает и что только для сохранения контролируемых сейчас территорий нужно дополнительно мобилизовать 250 тысяч человек.

Депутат Рады Ярослав Железняк 18 марта сообщил, что комитет Рады по вопросам обороны предлагает ускорить принятие вышеуказанного законопроекта.