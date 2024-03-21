Владивосток, 21 марта, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Пострадавший при неосторожном обращении со взрывным устройством подросток из Владивостока рассказал, что нашёл его в лесу. Об этом 21 марта сообщил источник в правоохранительных органах.

Прокуратура Приморского края

«[Мальчик] говорит, что нашёл в лесу», ― сказал собеседник «РИА Новости».

В соцсетях появилась информация о том, что подросток пострадал якобы после взрыва гранаты в многоэтажке на улице Часовитина. По данным прокуратуры Приморского края, местный житель допустил неосторожное обращение с опасным предметом вечером 20 марта в подъезде дома №25 у лифта 12-го этажа. В результате вспыхнул пожар. Загорелся общий балкон.

Пострадавшего госпитализировали. По словам источника агентства, у подростка сильно рассечена рука и бок.

Правоохранители проверяют версию пострадавшего. Что это было за взрывное устройство, установят с помощью экспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, в Макеевке в ДНР 6 марта мирный житель получил множественные осколочные ранения в результате детонации взрывоопасного предмета. Трагедия произошла в посадке в Кировском районе. Пострадавшего госпитализировали, он находится в удовлетворительном состоянии.

Взрывоопасный предмет сдетонировал 3 марта в Донецке, в результате получил ранение мальчик-подросток. Взрыв произошёл в Калининском районе города.

В Забайкальском крае в ноябре прошлого года подросток лишился руки в результате взрыва найденной на улице заминированной кофемолки. Мешок с продуктами, вещами и кофемолкой 37-летний отчим подростка нашёл около дома и принёс домой. Пока мужчины не было дома, кофемолку решил опробовать 14-летний подросток, но как только он включил аппарат, тот взорвался. Его госпитализировали с множественными осколочными ранениями.