Донецк, 3 марта, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Взрывоопасный предмет сдетонировал в Донецке, в результате получил ранение мальчик-подросток. Об этом сообщает 3 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

Сергей Батурин/РИА Новости

В представительстве уточнили, что пострадавший подросток 2009 года рождения, взрыв произошёл в Калининском районе города.

Кроме того, в Петровском районе в результате обстрела со стороны ВСУ был ранен мужчина 1975 года рождения.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в посёлке Пантелеймоновка в ДНР при детонации суббоеприпаса получили ранения три мальчика в возрасте 10, 11 и 12 лет. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В тот же день в Киевском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался 56-летний мужчина, в Горловке из-за срабатывания неразорвавшегося суббоеприпаса пострадали 56-летний мужчина и 58-летняя женщина.

В Горловке 2 марта семейная пара погибла в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на легковой автомобиль. СК расследует инцидент.