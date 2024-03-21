Геническ, Херсонская область, 21 марта, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Сотрудники украинских военкоматов занимаются похищением мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе, чтобы затем отправлять их воевать на стороне ВСУ под Крынки. Об этом 21 марта рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, который находился на посту главы администрации Снигиревского района с весны 2022 года.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне, Николаеве, Одессе людей попросту похищают, не дают им связаться даже с родными и сообщить, что произошло. И через несколько дней, недель люди оказываются (в составе подразделений ВСУ. — Прим. ред.) на левом берегу Днепра», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Барбашова, название «Крынки» даже стало в Николаеве проклятьем, так как всем ясно, что потерявший связь с родственниками человек через несколько дней оказывается в районе этого населённого пункта, после чего связь с ним теряется навсегда.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что командование ВСУ отправляло подчиненных на убой в Крынки на левом берегу Днепра, где фактически бросало их в мясорубку. По словам главы государства, бойцы украинской армии там «бегали уже босиком», оставшись без боеприпасов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 29 февраля заявил о полной зачистке Крынок российскими военными. Он подчеркнул, что армия России контролирует обстановку в районе населённого пункта.

Сальдо 13 марта рассказал, что подразделения российской группировки войск «Днепр» ночью провели рейд на правом берегу Днепра. По его словам, в результате этого удалось уничтожить несколько позиций противника, включая пункт управления дронами и станцию РЭБ.