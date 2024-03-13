Херсон, 13 марта, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Российские военнослужащие объединённой группировки войск «Днепр» минувшей ночью провели рейд на правый берег Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности, противник не успел вовремя среагировать. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы», — написал глава региона.

По данным Сальдо, общие потери ВСУ составили до 30 военных. Российским бойцам удалось вернуться на левобережье реки без безвозвратных потерь, добавил он.

Вместе с тем губернатор отметил, что российский десант высадился в том же месте, где во время Великой Отечественной войны солдаты командира Василия Маргелова захватили первый плацдарм при форсировании Днепра.

«Так наши доблестные воины напомнили захватчикам о том, что победа будет за нами, как и 80 лет назад», — добавил Сальдо, выразив уверенность в том, что начало освобождения Херсона положена и будет выполнена в полном объёме.

В конце февраля Сальдо сообщил, что село Крынки на левом берегу Днепра и его окрестности полностью зачищены российскими военными.

Как передавало ИА Регнум, в интервью журналисту Дмитрию Киселёву президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование отправляло своих людей на убой в село Крынки на левом берегу Днепра, бросало их в мясорубку.

Комментируя действия командиров ВСУ на отдельных участках левого берега Днепра, включая район села Крынки, Путин подчеркнул, что они, «как в мясорубку, людей своих бросали туда». Украинские бойцы, по его словам, там «бегали уже босиком», оставшись без боеприпасов.

По словам главы государства, с военной точки зрения такие действия бессмысленны. При этом украинские пленные говорят, что их забрасывали в район Крынок и утверждали, что там налажена «устойчивая оборона», хотя ВСУ даже попасть на левый берег не могли.