Кандагар, Афганистан, 21 марта, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Взрыв прогремел 21 марта в отделении New Kabul Bank в афганском городе Кандагаре. Восемь человек получили ранения, сообщил портал crisis24. garda.com.

Saifurahman Safi/Global Look Press

Отделение находится поблизости от здания городской полиции.

По версии полиции, взрыв был нацелен на людей, которые пришли в банк за зарплатой. Все они — члены «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля в пакистанской провинции Белуджистан прогремел взрыв возле штаб-квартиры политической партии. Погибли восемь человек.

Инцидент произошёл за день до парламентских выборов.