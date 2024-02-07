Исламабад, 7 февраля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Взрыв произошёл у штаб-квартиры политической партии на юго-западе Пакистана, погибли восемь человек, сообщило 7 февраля агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По меньшей мере восемь человек погибли возле офиса политической партии в провинции Белуджистан», — говорится в сообщении.

Взрыв произошёл в офисе кандидата от района Ноканди в округе Пишин.

В четверг, 8 февраля, в Пакистане с населением почти 250 миллионов человек пройдут выборы в национальное правительство и членов Национальной ассамблеи, нижней палаты парламента. Голосование проходит на фоне репрессий против партии бывшего премьер-министра Имрана Хана.

Как сообщало 7 февраля ИА Регнум, в Индии 11 человек погибли и 174 получили травмы в результате взрыва на заводе пиротехники в штате Мадхья-Прадеш. Взрывы прогремели на предприятии по изготовлению фейерверков в городе Хард. Им предшествовал вспыхнувший на производстве пожар. Двух владельцев предприятия задержали и предъявили обвинения.