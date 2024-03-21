Кишинёв, 21 марта, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Молдавия подписала двусторонние соглашения об отмене безвизового режима с большинством стран СНГ. Об этом в среду, 20 марта, заявил глава пресс-службы правительства страны Даниел Водэ в эфире молдавского телеканала TV8.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Молдавия 20 лет назад начала подписывать двусторонние соглашения, в области безвизового режима у нас остались Таджикистан и Кыргызстан, с которыми мы начали работу (по подписанию соглашений о безвизовом режиме. — Прим. ред.)», — указал представитель правительства.

Водэ также подтвердил, что между Россией и Молдавией действует двустороннее соглашение о безвизовом режиме, поэтому интересы граждан не пострадают в случае денонсации соглашения в рамках СНГ.

Как передавало ИА Регнум, в декабре глава комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман заявила, что Молдавия окончательно покинет СНГ до конца 2024 года. По её мнению, республика экономически не пострадает в случае выхода из организации.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря заявил, что присутствие Молдавии в СНГ не представляет для России ценности. При этом глава государства отметил, что Москва не отказывается от взаимовыгодного сотрудничества с Кишинёвом.