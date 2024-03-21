Канберра, 21 марта, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Австралии призвало австралийских политиков и власти страны сосредоточиться на собственных внутренних проблемах и воздержаться от попыток поставить под сомнение итоги прошедших в России президентских выборов. Соответствующее заявление в четверг, 21 марта, опубликовал Telegram-канал дипмиссии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы призываем австралийских политиков сосредоточиться на проблемах собственной страны. Предстоит проделать ещё много работы, особенно по обеспечению соблюдения обязательств Австралии в области прав человека, на которые она согласилась, присоединившись к соответствующим международным договорам», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты подчеркнули, что в России, в отличие от «либеральных демократий» вроде Австралии, где премьер-министром нередко становится человек, за которого никто не голосовал, невозможно занять высшую государственную должность, не заручившись поддержкой избирателей.

Президентские выборы в России в 2024 года впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов победу с результатом 87,28% одержал Владимир Путин. В ЦИК РФ отметили, что при рекордной явке в 77,44% за Путина проголосовали порядка 76 миллионов граждан.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москву не волнуют ангажированные оценки недружественных стран относительно итогов прошедших президентских выборов. Дипломат подчеркнул, что выборы президента России прошли в строгом соответствии с российским законодательством. Кроме того, за процессом следили иностранные наблюдатели и эксперты из 129 государств, в том числе из Соединённых Штатов Америки.