Москва, 20 марта, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Выборы президента Российской Федерации, реализация национальных проектов по развитию и поддержке семей и молодёжи стали темами восьмого эфира программы «Голос молодых», который состоялся в среду, 20 марта, в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на Международной выставке-форуме «Россия».

pixeles

В ходе дискуссии участники программы оценили как традиционное голосование на избирательном участке, так и дистанционное голосование через систему ДЭГ. Кроме того, эксперты обратили внимание на практику семейного голосования, когда участки посещали сразу несколько поколений одной семьи.

«Я с большим интересом наблюдал, как люди идут семьями вместе. Как в послании (Федеральному собранию. — Прим. ред.) президент сказал, что мы — одна семья, было такое, как будто мы выбираем главу семьи, и в дальнейшем именно в таком формате мы и будем жить, работать и развиваться», — указал председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Сергей Рыбальченко.

Он подчеркнул, что российские граждане ожидают от выборов уверенности в завтрашнем дне, а высокая поддержка Владимира Путина также означает поддержку его курса на развитие и укрепление суверенитета России.

Члены экспертного клуба «Дигория» Марта Лесюк и Анна Ширинкина также обратили внимание на решения, предпринятые для поддержки женщин и детей. Их коллега Евгения Черницкая, в свою очередь, подчеркнула, что в России создана необходимая среда для того, чтобы растить детей.

Участники дискуссии обсудили необходимость заботы и старшем поколении. Сергей Рыбальченко рассказал о национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь», призванном задать демографические тренды. По словам Евгении Черницкой, одной из мер для увеличения продолжительности жизни станет поддержка спорта и здорового образа жизни. Также она отметила положительную динамику по таким показателям, как, например, рост минимального размера оплаты труда, который с 2018 года вырос с 11 163 рублей до 19 242 рублей в 2024 году. Кроме того, более чем в два раза вырос и верхний порог пособия по безработице.

Эксперты назвали и другие составляющие политики государства, направленной на поддержку семей и улучшение демографической ситуации. Марта Лесюк упомянула нацпроекты «Молодёжь России» и «Кадры», о запуске которых президент России Владимир Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Эксперт также отметила, что Международная выставка-форум «Россия» стала зеркалом реализации нацпроектов и привлекла внимание российских граждан.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России запустят пять новых национальных проектов, получивших названия «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Нацпроекты направлены в первую очередь на развитие будущего страны, на повышение качестве жизни и поддержку семей с детьми. Также нацпроекты предусматривают меры, направленные на поддержку рождаемости, рост продолжительности жизни и улучшение демографической ситуации в целом.