Варшава, 20 марта, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Польские фермеры высыпали навоз перед домом родителей спикера Сейма Польши Шимона Холовни, сообщило издание Interia.

РИА Новости

«Это дом моих родителей. Пожилые люди, напуганы всей той ситуацией. Не знаю, какое это имеет отношение к моим родителям, я привык к другой форме обсуждения», — заявил он журналистам.

Польский политик призвал аграриев не использовать подобные методы. Холовня подчеркнул, что никто и никогда не должен обижать ничьих родителей. Он выразил надежду, что это понимают не только политики, но и митингующие. При этом он допустил, что высыпать навоз могли и простые хулиганы, прикидывающиеся фермерами.

Инцидентом теперь займётся полиция. В местных правоохранительных органах сообщили, что люди, высыпавшие навоз перед домом политика, совершили три правонарушения: разместили рекламу в не предназначенном для этого общественном месте, засорили общественное место, а также загрязнили дорогу общего пользования.

Как сообщало ИА Регнум, акции протеста фермеров проходят в Польше с ноября 2023 года. Участники перекрывают подъезды к КПП и трассы, высыпают зерно из фур с украинскими номерами. С утра 20 марта фермеры перекрыли дороги в большинстве крупных городов.

Аграрии выступают против импорта агропродукции с территории Украины, ограничений на животноводство в Польше, а также не согласны с экологическим планом Евросоюза, которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

По данным новостного портала RMF24, 20 марта фермеры запланировали более 580 протестных акций, в которых примут участие до 70 тысяч человек. Они собирались блокировать дороги в 500 населённых пунктах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в марте отметил, что не намерен закрывать границу с Украиной. Более того, он заявил, что не собирается говорить с хулиганами, но пообщается с фермерами.