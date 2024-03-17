Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
«Общественное»: в Николаеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
Николаев, Украина, 17 марта, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Николаеве, сообщил 17 марта украинский телеканал «Общественное».
Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога
«В Николаеве слышны звуки взрывов», — сказано в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
Позднее мэр города Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве произошла серия взрывов. Информацию подтвердил и глава военной администрации области Виталий Ким. Он заявил о двух «прилётах».
Воздушная тревога, помимо Николаевской области, была ранее объявлена также в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Как передавало ИА Регнум, ранее 17 марта украинские СМИ сообщали о взрывах в Ахтырке Сумской области. Отмечалось, что после взрывов в городе пропало электричество.
Кроме того, в Одессе в ночь на 17 марта прогремели две серии взрывов, отмечало «Страна. ua». По данным издания, средства противовоздушной обороны пытались сбить беспилотные летательные аппараты.