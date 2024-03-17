Сумы, Украина, 17 марта, 2024, 10:17 — ИА Регнум. В городе Ахтырке Сумской области прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Ксения Михайлова/РИА Новости

«В Ахтырке в Сумской области было слышно три взрыва», — говорится в сообщении.

СМИ добавляет, что после взрывов в городе пропало электричество. Однако официальной информации пока не поступало.

Отмечается, что ранее в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Также сирены оповещения прозвучали в Харьковской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях Украины.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 16 на 17 марта взрывы прогремели в Одессе. Они произошли на фоне объявленной воздушной тревоги, которая, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, начала действовать с 00:17 мск. Издание «Страна. ua» сообщило, что в городе работала система противовоздушной обороны.