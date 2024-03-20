Москва, 20 марта, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что каждое из озвученных положений послания Федеральному собранию просчитано и профинансировано. Об этом он заявил на встрече с доверенными лицами в Большом Кремлёвском дворце 20 марта.

Кадр из видео

«Конечно, вы все, наверняка, знаете основные положения. Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспеченные финансированием», — отметил глава государства.

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Вместе с тем он подчеркнул, что по каждому приоритетному направлению развития страны предстоит ещё многое сделать.

Как сообщало ИА Регнум, президент выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля 2024 года, выступление продлилось рекордные 2 часа 6 минут. Путин завершил речь словами о вере в победу России и поблагодарил участников собрания и всех сограждан за солидарность. Глава государства выразил уверенность в достижении общих побед и успехов.

В 2023 году Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля, оно продлилось 1 час 45 минут и было первым после начала специальной военной операции. Самым коротким было послание 2005 года, оглашение которого заняло у президента около 48 минут.

В своей речи в 2024 году Путин констатировал, что всё о перспективных комплексах вооружений, о чём он говорил в 2018 году, достигнуто либо на стадии завершения. Говоря об СВО, президент подчеркнул, что её поддержало абсолютное большинство россиян. В послании Путин также объявил о пяти новых нацпроектах, обозначил, что Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру ВВП по паритету покупательной способности и пятая в мире, а также рассказал о новшествах в образовании и науке.