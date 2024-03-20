Белгород, 20 марта, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Движение транспорта перекрыли на улице Макаренко в Белгороде в связи с чрезвычайной ситуацией, сообщили 20 марта в министерстве транспорта Белгородской области.

Таисия Лисковец/РИА Новости

«В связи с чрезвычайной ситуацией на улице Макаренко перекрыто движение транспорта», — проинформировало ведомство в Telegram-канале.

В пресс-службе также сообщили, что автобусы маршрутов № 21, 121Р, 202,18,40,37, 20, 115 будут следовать в объезд по Дзгоева — Энергетиков.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта мэрия сообщила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Граждан призвали по возможности остаться дома и не подходить к окнам.

Позднее в Министерстве обороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили 13 снарядов чешских реактивных систем залпового огня Vampire ВСУ над территорией Белгородской области. Очередную попытку Киева осуществить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли около 11:30 мск.