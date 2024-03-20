Луганск, 20 марта, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Украинская армия снизила точность артиллерийских ударов на купянском направлении, сообщил 20 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Madeleine Kelly/Global Look Press

«В ходе анализа боевых действий в районе населённого пункта Купянск установлено, что ВФУ постепенно теряют меткость при артиллерийских обстрелах», — сообщил Марочко.

Он пояснил, что это может быть связано со снижением квалифицированных кадров в рядах ВСУ. Другим фактором эксперт считает изношенность стволов артиллерийских орудий — советского и западного производства.

Кроме того, украинская армия на купянском направлении, вероятно, испытывает трудности с использованием дронов для корректировки огня, отметил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России 19 марта проинформировало о том, что на купянском направлении за сутки ВСУ потеряли 30 военных. Кроме того, российские войска уничтожили боевую машину РСЗО Vampire и две гаубицы М777.

По словам польского генерала Раймонда Анджейчака, ВСУ остались без резервов, украинской армии для успешного противостояния российским войскам не достаёт свыше десяти миллионов военных.