Москва, 20 марта, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Россия по дипломатическим каналам предупредила Японию о последствиях в случае передачи США ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые в итоге могут оказаться на Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий.

Sebastian Gollnow/Global Look Press

«Когда в декабре 2023 года администрация Фумио Кисиды добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения ради поставок производимых в стране ракет для ЗРК Patriot Вашингтону, — прямо предупредили японскую сторону… что не сомневаемся насчёт конечного выгодоприобретателя такого решения — киевского режима», — указал он в беседе с «РИА Новости» 20 марта.

Дипломат подчеркнул, что такое содействие в поставках вооружений для ВСУ Россия последовательно воспримет как соучастие Японии в преступных действиях украинских властей, приводящих лишь к росту числа жертв.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине начнутся только после отмены указа главы киевского режима Владимира Зеленского, запрещающего ведение любых мирных переговоров с Москвой, а также после прекращения поставок оружия и военной техники Украине западными союзниками.

Российская сторона неоднократно обращала внимание на то, что поставка Киеву западного вооружения никак не влияет на ход проведения специальной военной операции, а лишь затягивает конфликт. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.