Вашингтон, 20 марта, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Страны Запада пытаются делать всё возможное, чтобы сделать из Украины антироссийское государство, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Недруги делают всё, чтобы Украина состоялась как антироссийское государство, продолжающее самоубийственную бойню», — сказал он.

При этом, по словам дипломата, западных политиков и правозащитников совсем не интересует судьба простых украинских граждан. Посол отметил, что создание «анти-России» приведёт к неизбежному краху Украины, и её жители должны осознать это.

Антонов также подчеркнул, что российские власти уверены в том, что цели специальной военной операции удастся достичь. Он добавил, что такой результат позволит завершить многолетнюю войну киевского режима против украинского народа.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января президент РФ Владимир Путин заявил, что не Украина, а Запад является противником России. Он пояснил, что западные политики страны взращивали нынешний киевский режим, чтобы создать конфликт с Москвой и решить свои задачи руками украинцев.

12 февраля первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев отметил, что США и Британия заинтересованы в максимальном разрушении Украины. Он добавил, что конфликт открыл перед Западом перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса.