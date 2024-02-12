Москва, 12 февраля, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Великобритания заинтересованы в максимальном разрушении Украины, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

По его словам, конфликт открыл перед англосаксами перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса.

«Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны», — сказал Нургалиев в интервью aif.ru.

При этом доведённых до нищеты жителей Украины Запад готов «насильно гнать на убой ради достижения своих целей по ослаблению России», заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября 2023 года президент США Джо Байден в ходе телеобращения к нации заявил, что помощь, которую Вашингтон оказывает Украине и Израилю, является «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.

22 января министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Байден и руководство Великобритании считают поддержку Украины против России «прекрасной инвестицией».

Дипломат добавил, что продолжение помощи Украине, со слов госсекретаря США Энтони Блинкена, это гарантия создания новых рабочих мест в США. Глава ведомства указал, что словно речь идёт не о финансировании войны, унесшей сотни тысяч жизней на Украине, а о некоем прибыльном бизнес-проекте.