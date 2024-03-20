Гуам, США, 20 марта, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183 в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon (AARW). Об этом 19 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на распространённое заявление американских ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

«Военно-воздушные силы США заявили об успешном проведении испытания гиперзвукового оружия воздушного базирования в Тихом океане», — говорится в материале.

Согласно заявлению, испытания состоялись в прошедшее воскресенье, 17 марта, с межконтинентального стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress, взлетевшего с авиабазы Андерсен, расположенной на острове Гуам. Отмечается, что американские ВВС назвали испытание успешным, однако скорость полёта ракеты не раскрывается.

Авторы материала напомнили, что гиперзвуковое оружие пока не стоит на вооружении США, в отличие от России, за последние несколько лет разработавшей несколько типов гиперзвуковых ракет, в том числе «Циркон» морского базирования, «Кинжал» воздушного базирования и «Авангард» шахтного базирования. Кроме того, Вооружённые силы России неоднократно применяли ракеты «Кинжал» в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что в США провели испытание гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1) для ВМС. В рамках испытательного полёта отрабатывались зажигание двигателя, разгон аппарата, набора высоты, безопасный спуск и контролируемая посадка на воду.

Военный эксперт и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум заявлял, что Россия имеет средства, способные нейтрализовать ракету AGM-183A. При этом напомнил, что Россия является лидером в области гиперзвуковых вооружений.