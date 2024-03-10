Вашингтон, 10 марта, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Американская компания Stratolaunch LLC успешно испытала в США гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A (TA-1), говорится в заявлении на её сайте. Об этом пишет портал Аviation week.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

В рамках испытательного полёта отрабатывались зажигание двигателя, разгон устройства и устойчивый набор его высоты, а также безопасный спуск и контролируемая посадку на воду.

В ноябре 2023 года компания заключила контракт в рамках программы американских военно-морских сил (ВМС) по развитию гиперзвуковых полётов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта издание The War Zone, ссылаясь на представителя военно-воздушных сил (ВВС) США, выпустило статью о том, что Соединённые Штаты в ближайшей перспективе собираются провести новое испытание разрабатываемой гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW. В публикации говорилось, что разработка этого оружия в настоящее время находится на этапе эксплуатационных испытаний.

Также отмечалось, что ВВС завершили три из четырёх запланированных испытаний. Они проводились в марте, августе и октябре 2023 года.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум заявил, что Россия способна нейтрализовать ракету AGM-183A. Он подчеркнул, Российская Федерация является лидером в области гиперзвуковых вооружений и систем противоракетной обороны. При этом США лишь объявили о проведении очередного испытания.