Москва, 20 марта, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал лидеров фракций Государственной думы РФ объединить усилия ради интересов государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нам нужно, конечно, объединять усилия в интересах государства. Надо работать всем вместе», — указал Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы во вторник, 19 марта.

Российский лидер напомнил лидерам думских фракций, что российским властям предстоит большое количество работы, необходимо решать основные задачи. По его словам, в России остаётся «много всякой дури и несправедливости» на разных уровнях.

Как передавало ИА Регнум, на встрече с лидерами фракций Госдумы Владимир Путин также заявил, что надеется на продолжение конструктивной работы с парламентом. При этом он признал, что возникновение разногласий неизбежно, поскольку каждый законодатель, считающий своё предложение самым оптимальным, будет за него бороться.