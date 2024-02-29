Лондон, 29 февраля, 2024, 19:52 — ИА Регнум. На Украине есть небольшое количество военных Вооружённых сил Великобритании, которые занимаются обеспечением защиты дипломатического персонала и помогают обучать бойцов украинской армии. Об этом заявил официальный представитель британского премьер-министра Риши Сунака, его слова привёл телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА Регнум

«Небольшое количество британского персонала находится в стране [Украине], предоставляя дипломатическую защиту и помогая в обучении украинских вооружённых сил», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 февраля британское издание The Times написало, что глава штаба обороны британской армии Тони Радакин активно помогал киевским властям в разработке планов атак на российский Черноморский флот в Крыму. Отмечалось, что Радакин также принимал активное участие в координации поддержки Украины со стороны других высокопоставленных руководителей НАТО.

Официальный представитель премьер-министра Британии 27 февраля заявил, что власти королевства не намерены отправлять войска на территорию Украины. По его словам, сейчас украинской армии помогает лишь небольшое количество британских военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 февраля заявил, что Британия помогает Киеву в том числе и людьми и разведданными, а заучит фактически напрямую вовлечена в конфликт на Украине.