Грайворонский район, Белгородская область, 19 марта, 2024, 10:47 — ИА Регнум. В посёлке Горьковский в Грайворонском городском округе в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ погиб мирный житель, сообщил вечером 18 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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«К большому горю, в результате атаки дроном-камикадзе в поселке Горьковский погиб один мирный житель», — сообщил Гладков.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он сообщил, что ещё два человека получили ранения в Грайворонском районе.

У одного из пострадавших в Горьковском диагностировали проникающие осколочные ранения ног и брюшной полости. Мужчину на скорой доставили в Белгород в горбольницу №2.

Кроме того, в Грайворонском районе пострадала женщина в селе Головчино. Она обратилась в Борисовскую районную больницу с черепно-мозговой травмой. Из районной больницы её на скорой увезли в Белгород. Обоим пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь, отметил Гладков.

Губернатор также сообщил, что в Грайвороне загорелись два дома и один автомобиль в результате прямого попадания снарядов. Пожарные потушили очаги возгорания. Ещё 11 частных домов и два автомобиля получили различные повреждения. В домах выбило стёкла, посекло кровли, фасады и заборы.

Пять частных домов пострадали в селе Гора-Подол. В Горьковском повреждения получили четыре дома и несколько хозпостроек. В Головчино выбило и посекло окна в двух домах.

Позже Гладков сообщил, что ночью 18 марта в больнице умер один из пациентов — мужчина, который получил в результате обстрела ВСУ тяжёлое ранение 15 марта, находясь на производственном предприятии. В течение суток в Белгороде 13 человек получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта Гладков заявил об уничтожении российскими средствами ПВО восьми воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородским районом.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 19 марта над Белгородской области силы ПВО уничтожили украинский дрон. Позже ведомство сообщило ещё об одном сбитом над территорией региона беспилотнике ВСУ.

Накануне, 18 марта, в Росгвардии сообщили об уничтожении начинённых взрывчаткой украинских дронов, пытавшихся атаковать в Белгородской области одно из предприятий. Для этого применили специальные средства поражения.