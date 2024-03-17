Энергодар, Запорожская область, 17 марта, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов два города в Запорожской области. Под удар попали Энергодар и Каменка-Днепропетровская, говорится в сообщении регионального избиркома.

Иван Шилов ИА Регнум

Противник попал в здания, где были расположены избирательные участки. Таким образом он пытается сорвать в Запорожской области выборы президента России.

«Мы знаем подлость и коварство врага. У несчастных жителей Украины нет выборов, поэтому они пытаются сорвать наши. Мы предвидели это и хорошо организовали процесс, сейчас мы готовы к любому развитию ситуации. Выборы президента Российской Федерации в Запорожской области пройдут в соответствии со всеми нормами, проголосовать смогут все избиратели, — заявила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

Уточняется, что в Каменке-Днепровской под удар украинских дронов попал избирательный участок № 504. На втором этаже начался пожар. На место прибыли спасатели и приступили к тушению. Участок переместили в резервное помещение. Пострадавших нет, сообщили в избиркоме Запорожской области.

В Энергодаре в результате атаки боевиков киевского режима повреждено здание, в котором размещались три избирательных участка — № 534, 535 и 536, следует из текста.

Днём ранее, 16 марта, их эвакуировали, включая документацию. Сегодня, 17 марта, эти участки не открылись. Голосование закреплённых за ними избирателей переведено полностью на надомное.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 марта боевики киевского режима пытались атаковать с помощью беспилотников и другие регионы России. Так, нападение со стороны ВСУ подтвердили власти Брянской, Калужской и Белгородской областей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о сбитой средствами противовоздушной обороны ракете С-200 над Брянским районом. В результате атаки никто не пострадал.

О ночном налёте украинских беспилотников рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, в Кировском районе БПЛА противника пытались атаковать объекты инфраструктуры. В результате три летательных аппарата ВСУ были уничтожены. Жертв и разрушений нет.

Также с помощью дрона-камикадзе атаке украинских военных подверглась движущаяся по дороге фура на участке трассы между посёлком Октябрьским и селом Ясные Зори Белгородского района. Принадлежащий зерновой компании грузовик получил повреждения. Водитель фуры не пострадал, пояснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.