Ереван, 19 марта, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Власти Армении самостоятельно приняли решение урегулировать территориальные споры с Азербайджаном. Россия не имеет никакого отношения к этой линии. Однако сдав ключевые сёла, Ереван рискует оказаться в очень сложном положении, заявил ИА Регнум политический обозреватель Евгений Крутиков, комментируя информацию о том, что глава правительства Армении Никол Пашинян посетил несколько сёл, которые Баку требует у Еревана в обмен на делимитацию государственной границы.

JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС Никол Пашинян

Армянский премьер при этом отметил, что война с Азербайджаном может начаться уже в конце недели.

«Пашинян говорил на эмоциях. Ему нужно было объяснить жителям села Воскепар, что оно передаётся Азербайджану. При этом в тот же день заявил, что никаких сёл передавать не будет. Не ясно, как всё это уживается в голове у одного человека», — отметил эксперт.

Но гораздо важнее понять другое, указал Крутиков. А именно: судя по тому, как развиваются события, в дальнейшем со стороны Азербайджана могут последовать требования о новых уступках.

«Пока их претензии выглядят как юридически обоснованные, разговор идёт о границе по советскому образцу, по состоянию на 1991 год. Есть анклавы и эксклавы — четыре села, из которых два населены армянами, ещё два — просто пустыня, развалины. Но они чрезвычайно важны, поскольку через них идёт главная дорога в Грузию и далее, во внешний мир. Если азербайджанская сторона их займёт, то Армения превратится в условный остров без физической связи с внешним миром. Кроме того, в этом районе на севере Армении находится наиболее боеспособная армянская военная группировка с очень хорошими оборонительными позициями. Она до сих пор сдерживала возможные поползновения азербайджанской стороны. И если сейчас они уйдут с этих позиций, то весь северный фланг армянских войск просто обрушится. Откроется дорога на Гюмри — второй по величине город Армении», — рассказал эксперт.

Пашинян, по его словам, предлагает построить объездную дорогу вокруг Воскепара по той территории, которая считается армянской. Но если с азербайджанской стороны последуют новые требования, то это будет лишено смысла. Крутиков обратил внимание, что события вокруг спорных сёл развиваются просто стремительно.

Также эксперт напомнил, что осенью прошлого года в адрес России последовал вал критики в связи с тем, что Азербайджан практически без боя занял весь Нагорный Карабах, откуда ушли все населявшие его армяне — около 150 тысяч человек.

«Мы пережили крики о том, что «Россия сдала Карабах». Отряхнулись и дальше пошли. Но теперь выясняется, что на самом деле сдаёт сама Армения. Добровольно отказывается от своей территории, от своей земли. Это вопрос двухсторонних переговоров между двумя государствами — Арменией и Азербайджаном. ОДКБ возникает в случае военной угрозы. И к ней должны официально обратиться. Но ни о какой военной угрозе со стороны Азербайджана Пашинян сейчас не говорит. Он сказал, что война начнётся через неделю, если Армения оттуда не уйдёт. Ради этого приехал в сёла — уговаривать местных жителей. Но куда пойдут люди из Воскепара? Многие из них станут беженцами. Кстати, во втором поколении, потому что в Воскепар заселялись армяне, бежавшие из Азербайджана», — рассказал Крутиков.

Об угрозе войны с Азербайджаном заявил 18 марта глава правительства Армении в ходе своей встречи с жителями приграничных сёл Тавушской области. Боевые действия неотвратимы уже в конце этой недели в том случае, если Ереван не пойдёт на территориальные уступки.

Один из жителей села Воскепар открыто заявил Пашиняну, что решение оставлять территории — ошибочное. Тот ответил, что можно об этом заявить Азербайджану, но тогда неизбежна война, которая закончится не в пользу Армении.

Жителей села Киранц премьер заверил, делимитация и демаркация линии соприкосновения с армией Азербайджана станет признанной границей, и вместо военнослужащих на этом участке будут нести службу пограничники.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, в офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Армения должна освободить четыре эксклавных села, из которых два заселены и два пустуют, и четыре неэксклавных села.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что решение главы армянского правительства отдать Азербайджану целый ряд приграничных сёл под угрозой войны — это прямое следствие политического подчинения Еревана западным центрам силы.