Лисичанск, ЛНР, 19 марта, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Украинская армия нанесла ракетный удар по жилому дому в центре Лисичанска, в результате чего получили повреждения шесть квартир. Об этом 19 марта сообщила городская администрация в Telegram-канале.

Официальный телеграм канал Администрации города Лисичанска

«Бандформирования ВСУ в бессильной злобе от неудач на фронте снова бьют по мирным жителям. На этот раз удар пришёлся в девятиэтажный жилой дом в центре Лисичанска», — говорится в сообщении.

Уточняется, что неустановленная ракета украинских войск повредила шесть квартир на седьмом, восьмом и девятом этажах здания, в котором сейчас ведут спасательные работы сотрудники МЧС.

«Предположительно, под завалами находится один человек», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что при воздушной атаке по Белгородскому району со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя, включая 14-летнего подростка. Он уточнил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в этот же день региональный главк МЧС сообщил об объявленной в Белгороде и Белгородском районе ракетной опасности. В связи с этим гражданам рекомендовали не выходить на улицу и не подходить к окнам.

В Минобороны 19 марта сообщили, что средства ПВО Вооружённых сил России сбили девять снарядов реактивных систем залпового огня Vampire над Белгородской областью. Отмечалось, что Киев предпринял очередную попытку провести террористическую атаку по объектам на российской территории около 10:30 мск.