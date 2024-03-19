Белгород, 19 марта, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили девять снарядов реактивных систем залпового огня Vampire в небе над Белгородской областью. Об этом 19 марта сообщило Министерство обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

Уточняется, что российские военные около 10:30 мск пресекли очередную попытку Киева провести террористическую атаку на объекты на территории России с применением РСЗО RM-70 Vampire.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 19 марта региональный главк МЧС сообщил об объявленной в Белгороде и Белгородском районе ракетной опасности. В ведомстве рекомендовали жителям по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 18 марта сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. В связи с этим он призвал граждан при нахождении на улице спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Позднее в этот же день глава области сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. По его словам, обоим получившим ранения оказали необходимую медпомощь.