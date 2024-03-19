Белгород, 19 марта, 2024, 10:43 — ИА Регнум. На территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Petrov Sergey/Global Look Press

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

В связи с этим в ведомстве рекомендовали гражданам по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запущенной сирене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Глава региона призвал жителей в случае нахождения на улице спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Позднее в этот же день Гладков написал, что два человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны украинских войск. Он уточнил, что обоим пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.