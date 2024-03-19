Москва, 19 марта, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Москвичи обратились к новому разделу электронной медкарты «Мои госпитализации» более 2,6 млн раз. Там они просматривали от четырех до девяти документов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Мэр отметил, что пациенты стационаров изучали свои назначения, результаты исследований в режиме реального времени.

«После выписки знакомились с историей госпитализации — в среднем просматривали от четырех до девяти документов», — уточнил Собянин.

Он добавил, что новая возможность появилась больше двух месяцев назад. Она, по словам мэра, является важным шагом в создании медицинской системы, ориентированной на человека.

«При необходимости просматривать детали лечения могут даже родственники, что очень актуально для пожилых людей. Для этого достаточно предоставить временный доступ к данным из своей электронной медкарты», — подчеркнул мэр.

В свою очередь информацию о госпитализации ребёнка родители тоже видят в режиме онлайн при наличии доступа к его медкарте, уточнил Собянин.

Сервисы для здоровья москвичей власти столицы будут развивать и дальше, подытожил мэр.

Как передавало ИА Регнум, каждый второй москвич уже получил доступ к электронной медицинской карте. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что сервис начал работать в январе 2020 года. Он добавил, что взрослые пациенты могут онлайн вносить в специальный дневник показатели своего здоровья. Кроме того, в электронной карте доступны данные о больничных листах, направлениях на консультации, исследованиях и процедурах.